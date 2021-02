L'Ajax profite de la défaite du PSV pour s'envoler

Quelques jours après sa victoire en huitièmes de finale de la Coupe des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam retrouvait l'AZ Alkmaar pour le compte de la 20e journée d'Eredivisie.

Les joueurs d'Amsterdam avaient une occasion en or de s'envoler au classement, alors que le PSV Eindhoven s'était incliné quelques heures plus tôt face au Feyenoord Rotterdam.

Face à son adversaire du jour, l'Ajax a dominé. Antony a ouvert le score avant le quart d'heure de jeu, sur une nouvelle passe décisive de Sébastien Haller (14e, 0-1).

À l'heure de jeu, Davy Klaassen inscrivant le deuxième but de la rencontre (60e, 0-2). Et dans les dernières minutes du temps additionnel, David Neres régalait avec un magnifique but, sur une passe décisive de Dusan Tadic (90+4, 0-3).

Les hommes de Ten Hag prennent sept points d'avance sur le PSV Eindhoven et consolident leur première place au classement de l'Eredivisie.