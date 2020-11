L'Algérie tenue en échec par le Zimbabwe mais qualifée

L'Algérie se déplaçait ce lundi sur la pelouse du Zimbabwe, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les deux formations se sont effectivement neutralisées (2-2).

Tout avait si bien commencé pourtant pour les Algériens, qui ouvrent le score à la 34e par le biais du Montpélliérain Andy Delort, avant que le capitaine Riyad Mahrez ne fasse le break dans la foulée (38e, 0-2). Il inscrit là un sublime but en éliminant un de ses adversaires d'une aile de pigeon.

Peu après, c'est le capitaine zimbabwéen Knowledge Musona qui réduit le score pour les siens avant de regagner le vestiaire (43e, 1-2). En deuxième période, les Guerriers se montrent plus tranchants et donnent quelques frayeurs à Raïs M'Bolhi. Et ce qui devait arriver arriva : le Zimbabwe arrache le nul in extremis par l'intérmédiaire de Dube (82e, 2-2), à peine entré en jeu.

Malgré un match nul, les Algériens se qualifient pour la prochaine CAN, organisée en 2022 au Cameroun, et pourront ainsi défendre leur couronne.