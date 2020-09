L'ambition de Vinicius : "l'objectif c'est de tout gagner"

Vinicius tient un discours plutôt ambitieux en vue de la prochaine saison de son club. Il a livré une analyse de la présaison du Real Madrid au micro de la chaîne du club.

"L'objectif est de tout gagner, et placer le Real Madrid au plus haut, en Liga, en Coupe et en Ligue des champions. Nous sommes très concentrés et espérons remporter tous nos prochains matchs" a assuré le Brésilien.

Concernant la présaison, Vinicius n'a pas caché la difficulté, mais il en parle avec du recul: Nous devons souffrir maintenant pour être performant plus tard, nous savons que c'est important", a-t-il ajouté.

L'attaquant poursuit en parlant de la préparation : "Le staff prépare les meilleurs exercices pour nous, ils ont de bonnes idées pour que nous soyons au mieux physiquement afin qu'ensuite nous puissions bien travailler avec le ballon".

Pour finir, il établit un bilan personnel: "Je vais bien. J'ai fait un peu de travail à la maison avant de commencer et je suis très concentré sur la préparation. C'est très important de travailler pour ne pas se blesser pendant la saison."