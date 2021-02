L'amélioration de Werner est due... à sa langue

Timo Werner a marqué un but et délivré une passe décisive lors de ses deux derniers matches et l'attaquant retrouve le sourire après trois mois de disette en Premier League.

L'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea a été une bouffée d'air frais pour l'attaquant, car il comprend beaucoup mieux avec lui qu'avec Lampard.

"Cela m'a aidé d'avoir quelqu'un qui me crie dessus en allemand depuis la ligne de touche. Tuchel est vraiment un bon gars et il a une idée du football que nous voulons réaliser et dès que nous aurons plus de séances d'entraînement avec lui, nous l'améliorerons", a repris 'AS'.

Werner a admis que "ce n'est pas une coïncidence si Abramovich a persisté dans l'idée d'engager un entraîneur allemand après le départ de Lampard" et a déclaré qu'il était plus à l'aise.

Quant à l'évolution de Chelsea, le joueur la voit de manière très positive et a indiqué que dans l'équipe, il y a de l'enthousiasme et de la volonté de se battre pour les premières places.

"Il y a quelques semaines, nous n'étions nulle part et nous avions beaucoup de points de retard sur la quatrième place. Nous voulons continuer et nous ne sommes qu'à quatre points de la deuxième place. Nous sommes de retour dans la lutte", a-t-il terminé.