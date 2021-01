"Benzema est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon"

Auteur de dix buts en dix-sept rencontres de Liga cette saison, Karim Benzema continue de briller sous les couleurs du Real Madrid. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, l'attaquant français est devenu le leader de l'attaque madrilène, et porte les Merengue. Champion d'Espagne l'an dernier, Karim Benzema va tenter de rééditer cette performance bien que ce ne soit pas simple, le Real Madrid comptant déjà sept points de retard sur l'Atletico Madrid avec un match en moins.

Malgré tout, du haut de ses 33 ans, Karim Benzema est au sommet de son art. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, l'attaquant français a encore de belles années devant lui au plus haut niveau. Invité dans un podcast "Gones Cast", Karim Djaziri, agent historique de Karim Benzema qui ne le représente plus directement, a évoqué avec insistance un retour de l'attaquant tricolore dans son club formateur : l'Olympique Lyonnais.

"Karim Benzema à l’OL ? Oui, oui je pense. Il en a vraiment envie, ce n'est pas d'aujourd'hui, il m’en parle régulièrement, il regarde tous les matches, il est attaché à sa ville, il revient régulièrement à Lyon. D’ailleurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Plusieurs fois, je lui ai dit de venir, mais il était gêné, il sait que le président va le faire venir sur la pelouse et ce n'est pas son délire", a expliqué l'ancien agent de Karim Benzema, resté très proche de l'attaquant français.

Dans son esprit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie. L’OL c’est dans son cœur (...) Je dis toujours à mes joueurs d'avoir des rêves. Il y a des rêves naturels, et des rêves que tu diriges. Karim a toujours des rêves, et c'est ça qui est beau. Il y a tout à l’OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c’est une question de timing", a ajouté Karim Djaziri.

L'ancien agent de l'attaquant du Real Madrid en a remis une couche et le voit bien revenir et être le capitaine de l'OL dans le futur : "Je ne dis ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il y a revenir à Lyon et faire de grandes choses. Les mauvaises langues en France vont dire ce n'est pas bon pour lui de revenir à Lyon, il va ternir son image. Ce n'est pas vrai. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie."

Bien entendu cette déclaration ne va pas rentrer dans l'oreille d'un sourd et risque de faire rêver l'ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais qui ne rêvent que d'une chose : voir l'enfant prodige revenir à Lyon pour y terminer sa carrière. En 2022, Karim Benzema aura 35 ans et sera libre de tout contrat, sauf s'il prolonge avec le Real Madrid d'ici là, et pourra alors décider, ou non, de revenir au bercail pour enfin découvrir le Groupama Stadium.