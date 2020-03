L'ancien joueur de Premier League qui lutte pour sa vie après être tombé dans un pub

L'ancien joueur de Cardiff Peter Whittingham est entre la vie et la mort à l'hôpital Heath de Cardiff après une chute accidentelle dans un pub de la ville galloise.

Ces dernières heures, la Police du pays de Galles a dû confirmer qu'il était toujours en vie, alors que les réseaux sociaux avaient déjà annoncé sa mort.

"Aux alentours de 22h du 7 mar, la Police du sud du pays de Galles a été appelé dans un local à Barry. Un homme de 35 ans de Penarth a été blessé à la tête après une mauvaise chute et se trouve à l'hôpital universitaire de Galles, à Cardiff", a publié 'The Sun'.

The thoughts of everyone at the EFL are with @CardiffCityFC legend Peter Whittingham. We'd like to wish him a speedy and full recovery. #EFL pic.twitter.com/DaOpt65IGi