L'année de la pandémie a soumis la CONMEBOL à des tests "très durs"

2020 a été une année mise à l'épreuve qui a soumis le football sud-américain à des tests "très durs" et a été résolue par la CONMEBOL en mettant en avant "la santé et la vie", a déclaré le président de l'organisation, Alejandro Domínguez, dans un message du Nouvel An jeudi.

"2020 a été une année difficile, la pandémie nous a tous mis à rude épreuve. En mars, lorsque la pandémie a été déclarée, la Conmebol a été la première confédération (...) à suspendre ses compétitions dans l'intention de protéger la vie et la santé de la famille du football", a déclaré Domínguez sur son compte Twitter.

Le dirigeant a rappelé qu'à partir de "ce moment précis", la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a travaillé pour que le football "revienne dans tous les coins du continent et que le football revienne, sans que le format de nos tournois ne soit modifié".

"Nous avons joué un total de 250 matchs dans des compétitions de clubs et 20 matchs d'éliminatoires (pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar)", a déclaré Domínguez, ajoutant que "le football a montré qu'il est un puissant facteur de motivation pour les Sud-Américains."

Ce sport "a été et est toujours une aide très précieuse pour lutter contre l'abattement et l'anxiété qui touchent également nos sociétés. Aujourd'hui, bien que la situation soit encore grave, nous pouvons entrevoir un meilleur horizon", a-t-il ajouté.

Domínguez a également souligné que cette année "nous nous battons pour redonner au football la place qui lui revient et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous récupérions tout ce qui a été volé", faisant référence à la gestion institutionnelle de la récupération des fonds alloués par certains anciens dirigeants.

En 2020, la CONMEBOL a récupéré 55 millions de dollars US de comptes en Suisse et au Paraguay appartenant à Nicolás Leoz, l'ancien président de la confédération, et à l'Argentin Eduardo Deluca, l'ancien secrétaire général.

"L'année prochaine, nous continuerons à occuper la place qui nous revient, aux côtés de notre peuple, des (dix) associations membres, des clubs, des joueurs, des supporters et de toute la famille de la CONMEBOL", a déclaré Domínguez.