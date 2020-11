L'appel du pied d'Abdou Diallo au Sénégal ?

Abdou Diallo, né en France de parents sénégalais, n'a jamais été appelé par l'équipe de France A ni celle du Sénégal.

Interrogé sur ce sujet par 'Europe 1', le défenseur du Paris SG ne ferme aucune porte au Sénégal.

"Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Mais je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi", a-t-il déclaré.

Arrivé dans la capitale française en 2019 en provenance de Dortmund, Diallo a du mal à s'imposer en tant que titulaire dans la défense parisienne.