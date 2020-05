Joey Barton tacle Zlatan Ibrahimovic

Les deux joueurs ce sont des caractères forts, c'est connu. Et quand les deux se rencontrent sur un terrain, ça peut faire très mal. En Ligue 1, on a pu assister à une altercation entre les deux joueurs.

Un soir de Coupe de France au Parc des Princes, l'OM affrontait le PSG, et l'Anglais, qui jouait pour le club phocéen à l'époque, est tombé au sol après une faute de Zlatan, qui entraîne ainsi une légère altercation entre Barton et le buteur du PSG. Et un geste est devenu viral : l'ancien joueur de Newcastle s'est ouvertement moqué du nez de l'actuel joueur de Milan....

Ce samedi, sur le plateau de 'BenIN Sports', Barton est revenu sur cet épisode, et en remet en couche sur le nez du Suédois : "Son nez est toujours le même. Vous pouvez toujours le voir à la télévision. Je ne m'attendais pas à ce que les caméras de télévision capturent ça. On se taquinait beaucoup sur le terrain. Et malheureusement pour lui et heureusement pour moi, vous avez vu les images de ce que je pense de son nez."