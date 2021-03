L'après-match de Chelsea-Barcelone en 2009 : "Des tables cassées, des bouteilles qui volent..."

C'est l'un des matchs les plus célèbres de l'histoire de la Ligue des champions. Le but d'Andres Iniesta dans les arrêts de jeu a qualifié le FC Barcelone pour la finale 2008-09 à Stamford Bridge.

Mais Chelsea a protesté contre plusieurs pénaltys qu'Ovrebo n'a pas accordés. La performance de l'arbitre a été largement critiquée et, à ce jour, ce match est considéré comme l'un des plus médiatiques de l'histoire.

Jon Obi Mikel se souvient de ce qu'était l'après-match : "C'était le chaos dans le tunnel et ensuite dans le vestiaire. Il y avait des bouteilles et des choses qui volaient partout. Ça cassait des tables. Tout le monde criait et hurlait."

"Je ne sais pas pour maintenant, mais perdre à cette époque était quelque chose que nous ne gérions pas bien... mais c'était une nuit vraiment folle. Drogba a perdu son sang-froid sur le terrain et a ensuite continué dans le vestiaire", a-t-il ajouté pour 'The Athletic'.