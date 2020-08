Gustavo Alfaro officiellement nommé sélectionneur de l'Equateur

Le technicien argentin succède au Néerlandais Jordi Cruyff, qui avait démissionné fin juillet avant même d'avoir disputé la moindre rencontre.

Le fils de la légende Johan Cruyff avait été nommé à la tête de la sélection équatorienne en janvier 2020, mais était rentré en Espagne lorsque le coronavirus était apparu dans le pays sud-américain.

"Gustavo Alfaro et son équipe technique seront désormais en charge de l'équipe nationale et nos guides lors des qualifications (pour le Mondial 2022, ndlr), la Copa América 2021 et, espérons-le, au Mondial 2022 au Qatar", a déclaré Francisco Egas lors d'une visioconférence de presse.

Âgé de 58 ans, Alfaro a entraîné plusieurs clubs argentins, remportant notamment la Coupe d'Amérique du Sud en 2007 avec Arsenal, club de la banlieue de Buenos Aires. Il a dirigé dernièrement Boca Juniors, jusqu'à la fin 2019.

Il devrait faire ses débuts lors d'un match amical restant encore à fixer en septembre, avant les débuts officiels en qualifications pour le Mondal 2022 contre l'Argentine à Buenos Aires puis l'Uruguay à Quito en octobre.