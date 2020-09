L'Atalanta écrase le Torino

Pour son premier match en Série A, l'Atalanta est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière, des matchs à haute intensité, où les buts s'accumulent d'un côté comme de l'autre. Le Torino n'a pas su stopper les vagues incessantes de Bergame, qui ont brisé leur défense à plusieurs reprises.

Ils ont pourtant menés au score. Belotti n’a mis que onze minutes à ouvrir le score et à donner de l’espoir aux siens. Le problème, c’est que Papu n'a eu besoin que de deux minutes pour égaliser, avant que Muriel ne leur donne l'avantage 8 minutes plus tard. Juste avant la pause, un but est marqué de chaque côté, par Hateboer et Belotti.

La seconde période sera aussi dominée par l'Atalanta, qui ne laissera pas le Torino reprendre espoir, et qui enfoncera le clou à la 54ème par un but de De Roon, qui met fin aux espoirs turinois.