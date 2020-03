L'Atalanta et Zapata font exploser Lecce

Duván Zapata a montré la voie à ses coéqupiers ce dimanche en marquant trois buts contre Lecce, lors de la victoire 2-7 des siens sur la pelouse de Via del Mare.

Le Colombien, de plus, est entré dans l'histoire après avoir inscrit un nouvel hat trick avec les Nerazzurri. Il est le premier colombien a atteindre la barre des dix buts lors de quatre saisons de Serie A.

L'équipe de Bergame, qui venait de gagner 4-1 contre Valence en huitième de finale aller de Ligue des Champions, n'a laissé aucune chance à Lecces, en l'emportant 2-7 grâce à un triplé de Zapata, un but de Josep Ilicic, un autre de Luis Muriel, un but de Ruslan Malinovskyi et un CSC de Giulio Donati.

C'est la troisième fois que l'Atalanta en place 7 à un adversaire cette saison, après avoir gagné le Torino 0-7 et l'Udinese sur le score de 7-1.

Avec cette nouvelle victoire, les hommes de Giampero Gasperini consolident leur quatrième place de Serie A.