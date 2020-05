L'Athletic Bilbao travaille devant le but en pensant à l'Atlético

L'effectif de l'Athletic Bilbao a travaillé ce vendredi à Lezama, réalisant notamment un travail devant le but avant le retour de la compétition dans quelques semaines, avec la visite de l'Atlético de Madrid à San Mamés.

Les 27 joueurs à disposition de Gaizka Garitano se sont divisés en deux groupes, comme c'était déjà le cas toute cette semaine.

Après l'échauffement et les habituels taureaux, selon les images publiées par le club, les joueurs ont réalisé des exercices de combinaisons et de centres, avant de finir par un travail devant le but, en plus de réaliser un petit match sur terrain réduit.