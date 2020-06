L'Atletico avance ses pions pour Milik

L'Atlético Madrid semble vouloir s'attacher les services d'Arkadiusz Milik, qui met fin à son contrat avec Naples en juin 2021.

Depuis plusieurs mois, les spéculations vont bon train sur l'arrivée du joueur polonais au Wanda Metropolitano. Selon le quotidien 'AS', Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atletico, Milik et son agent auraient entamé les pourparlers et seraient même parvenus à un accord : un salaire net de cinq millions d'euros.

Le problème dans les négociations n'est pas le joueur mais son équipe, Naples. L'équipe de Gattuso ne veut pas perdre son attaquant.

Atleti a offert la possibilité d'un échange avec Diego Costa, mais De Laurentiis n'envisage pas cette possibilité. Le président de l'équipe italienne n'acceptera qu'un montant avoisinant les 50 millions d'euros.