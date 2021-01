L'AtlÃ©tico cherche un remplaÃ§ant Ã  Diego Costa

L'Atlético joue à Alavés ce week-end. Avant la rencontre, Cholo a parlé aux médias.

Une des premières questions posées à l'Argentin était de savoir si on pouvait s'attendre au recrutement d'un attaquant pour remplacer Costa, qui a conclu un accord avec l'Atlético pour mettre fin à son contrat.

"Nous discutons toujours avec le club de ce dont l'équipe a besoin et nous évaluons s'il faut ou non faire venir quelqu'un. Vous le saurez au fil des jours, mais la direction sportive travaille sur la question de savoir si quelqu'un peut venir ou non", a déclaré Simeone.

Interrogé à nouveau sur le mercato et sur la nécessité de signer un attaquant ou un arrière droit en raison de la suspension de dix semaines infligée au joueur anglais Kieran Trippier, l'entraîneur de l'Atlético a réitéré. "Si quelque chose doit arriver, vous le saurez", a-t-il dit, sans donner plus de pistes.

Il a ensuite parlé d'Alavés. "C'est un adversaire qui se bat très bien, ils sont très forts, ils ont un jeu direct important, les trois attaquants sont très forts, ils ont un jeu très intéressant sur l'aile, ils arrivent avec beaucoup de monde en deuxième ligne et ils se battent très bien", a décrit Simeone.

Le technicien ne s'est pas inquiété de l'état de la pelouse de Mendizorroza, affectée par la neige de ces derniers jours et celle qui est attendue pour ce samedi.

"Nous sommes préparés aux circonstances auxquelles nous allons devoir faire face, nous connaissons le temps qu'il fait à Vitoria et quand viendra le moment, les personnes qui doivent prendre des décisions les prendront", a déclaré Simeone.

L'Atlético a conforté son avance de deux points sur le Real Madrid, qui compte 2 matchs de plus, grâce à la tête de Luis Suárez contre Getafe (1-0) et à la contre-performance de l'équipe merengue à Elche (1-1). Le joueur uruguayen a déjà marqué huit buts en onze matches de championnat et marque un but tous les deux tirs.

Simeone a estimé qu'il ne serait pas "correct" de le distinguer comme le meilleur attaquant qu'il ait eu à l'Atlético, mais il a voulu évaluer dans quelle mesure l'Uruguayen correspond à ce que l'équipe recherchait avec son arrivée.

"Il voulait venir et il transmet ce dont nous avons parlé la première fois au téléphone quand nous avons commencé cette rencontre pour qu'il soit à l'Atlético. J'espère qu'il pourra maintenir sa cohérence, nous avons besoin de lui, il est important pour nous en raison de sa hiérarchie, de sa force et de sa vigueur, bien sûr", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les joueurs qui ont progressé cette saison, et en particulier sur la polyvalence de Marcos Llorente, qui est non seulement passé de milieu de terrain à attaquant, mais est également venu jouer sur le côté droit, Simeone a rappelé que cette polyvalence est positive grâce à la bonne forme du Madrilène, car autrement, cela serait différent.

"Tout dépend de la forme de chaque joueur. Actuellement, Llorente est très bon, et quand un joueur est bon là où vous le faites jouer, il va être performant, parce qu'il a une bonne énergie, est enthousiaste, veut jouer, et c'est la façon pour un entraîneur d'avoir plus de variantes qui favorisent le jeu collectif du groupe", a-t-il conclu.