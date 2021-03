L'AtlÃ©tico dans une pÃ©riode charniÃ¨re pour le titre

Le faux pas contre Getafe dans le derby a laissé un arrière-goût amer chez le leader, qui, bien qu'il ait montré un visage très différent de celui face à l'Athletic, avec plus d'envie d'aller chercher le match et des occasions, termine le match avec un point.

Ce match nul rapproche le Real Madrid à 6 points et le Barça, en cas de victoire contre le SD Huesca, pourrait revenir à 4. Une pression pure pour une équipe qui a géré des écarts entre 9 et 13 points pendant presque tout le championnat et qui n'a presque plus de marge d'erreur.

L'équipe de Simeone doit maintenant faire face à 20 jours cruciaux, au cours desquels elle n'aura qu'une trêve contre Alavés à domicile. Et ce, en théorie, car l'équipe de Vitoria joue sa vie et ce genre d'équipes est presque aussi dangereux que les équipes du haut de tableau.

Avant cela, l'Atlético Madrid tentera d'oublier les deux nuls contre le Real Madrid et Getafe face à Chelsea, dans un autre match à la vie à la mort.

Les Colchoneros se rendent à Londres avec en tête l'élimination de Liverpool à Anfield la saison dernière. Ce jour-là, ils ont également réussi une mission impossible et ils devront réaliser quelque chose de similaire à Stamford Bridge, où ils arrivent avec un retard d'un but.

Après le choc susmentionné contre Alavés, l'Atlético de Madrid devra se rendre deux fois à Séville pour affronter les hommes de Lopetegui et le Betis dans deux matchs qui pourraient décider du championnat. Surtout parce qu'en même temps que ce dernier, se jouera à Valdebebas le Clasico, qui pourrait être la dernière chance du Real Madrid de remonter en Liga.

Bien que l'avantage soit pour les Colchoneros pour leur excellent début de saison, tout pourrait être gâché par un marasme dans lequel l'équipe est plongée et n'est toujours pas complètement sortie. Cependant, les sensations ne sont pas mauvaises du tout et à Getafe, seules les mauvaises finitions de Dembélé et les arrêts de David Soria ont empêché l'équipe de Cholo de gagner.