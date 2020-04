L'Atletico et Chelsea s'arrachent un jeune incognito

Le schéma habituel des clubs sur le marché des transferts est de plus en plus axé sur le long terme. La tendance maintenant est de signer des jeunes joueurs pour s'assurer l'avenir.

L'Atlético et Chelsea sont deux des clubs qui chercheront à renforcer leurs rangs cet été de cette manière. Les deux auraient choisi le même joueur.

Selon 'Goal', Mohamed Sankoh serait annoncé dans le viseur des Blues et des Calchoneros. On dit que Simeone et Lampard sont tombés amoureux du talentueux attaquant du centre de formation de Stoke City.

Mohamed Sankoh est un prodige physique. En fait, certains le comparent même à Romelu Lukaku.