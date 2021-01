L'Atlético pourrait perdre la tête du classement...mais avec trois matches de retard

L'Atlético de Madrid pourrait perdre la tête ce samedi si le Real Madrid bat Osasuna lors du match prévu à 21h à El Sadar. Cela est dû au fait que le ballon ne roulera pas au Metropolitano à cause de la tempête "Filomena".

La Ligue a décidé de reporter le match car l'Athletic ne peut pas se rendre dans la capitale espagnole, l'aéroport Madrid-Barajas ayant suspendu toutes ses activités et la ville étant à l'arrêt en raison de fortes chutes de neige.

Les Rouge et Blanc sont donc sous pression car si le Real gagne, ils devront gagner au moins un des trois matches en retard pour reprendre la tête.

L'équipe merengue a un point de moins et la grande différence réside dans les neuf points que l'Atlético peut prendre avec les matchs contre Séville, Levante et l'Athletic.

Le match contre l'équipe andalouse est prévu pour le 12 janvier, tandis que le duel avec Levante sera joué le 16 février si rien ne l'empêche. Il reste donc à clôturer le jour et l'heure du match reporté ce samedi contre l'Athletic.

Mais le point positif est que l'Atlético aura quelques trous dans son calendrier après son élimination en Coupe du roi.

"Le match que nous devions jouer aujourd'hui contre l'Athletic Club au Wanda Metropolitano (prévu à 16h15) a été reporté en raison de la tempête de neige qui balaye une grande partie de la péninsule. Le mauvais temps a empêché l'équipe basque de se rendre à Madrid en raison de la fermeture temporaire de l'aéroport Madrid-Barajas Adolfo Suárez et, de plus, les déplacements de notre équipe, des arbitres et du personnel du club vers le stade n'ont pas été garantis de manière sûre en raison du mauvais état des routes de la Communauté de Madrid", a informé l'Atlético samedi au sujet de la décision du match avec l'Athletic.