L'AtlÃ©tico prolonge une pÃ©pite de 19 ans

L'Atlético a annoncé un accord avec le joueur espagnol Diego Lorenzo. Le joueur de l'équipe des jeunes de la División de Honor (meilleure ligue des jeunes en Espagne) a signé un nouveau contrat.

Avec 10 matchs et 6 buts jusqu'à présent cette saison, la pépite des Colchoneros est liée au club jusqu'au 30 juin 2024.

"C'est ma 5e saison ici et je suis très heureux de continuer dans ce grand club. J'ai prolongé avec l'intention de continuer à grandir en tant que joueur et en tant que personne et avec l'objectif clair d'aller le plus loin possible", a déclaré le jeune joueur.