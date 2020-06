L'attitude de Ben Arfa agace à Valladolid

Encore en pleine adaptation avant le confinement, Hatem ben Arfa n'avait eu la possibilité de jouer que 25 minutes avant l'arrêt des compétitions. Mais la situation ne s'est pas arrangée.

Depuis la reprise, le Real Valladolid a affronté Leganés, le Celta Vigo, l'Atlético Madrid et Getafe. Et le joueur français n'a participé qu'à 15 minutes de jeu en tout, contre Vigo. 15 minutes lors desquels le Français n'a pas vraiment apporté son aide en défense, et a manqué d'intensité.

Si le joueur semblait en forme lors de la reprise des entraînements, son attitude ne plairait pas au sein de l'équipe si l'on en croit les informations de 'AS', alors que celui-ci ne se montre pas très impliqué.

Depuis le Celta, deux matches ont eu lieu et Ben Arfa n'a pas joué une seule minute de jeu, pas même contre l'Atlético Madrid. Et contre Getafe, Sergio Gonzalez a préféré faire jouer des jeunes de la réserve à sa place.

Arrivé pour redonner de l'espoir à Valladolid pendant l'hiver, Ben Arfa déçoit dans son manque d'implication au sein de l'équipe, et celui-ci risque de passer une bonne partie de la fin de saison sur le banc s'il ne réagit pas.