L'avenir de Santi Cazorla, plus incertain que jamais

Santi Cazorla, qui, selon les médecins, pourrait même avoir de graves problèmes pour marcher, s'est remis, et a surpris tout le monde. Et non seulement il s'est remis, mais il a de nouveau montré sa meilleure forme avec Villarreal. C'est pourquoi son avenir est désormais une affaire d'État au Ceramic Stadium.

Selon 'Marca', le joueur asturien a mis de côté toute décision sur ce qu'il fera à la fin de son contrat le 30 juin. Continuer à Villarreal ou dans le football actif, telle est la question. Et sans perdre de vue un rêve : porter à nouveau le maillot des Gunners.

C'est sa façon de penser tout au long du parcours, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Cependant, cet arrêt indéfini du football rend sa détermination plus difficile à prévoir, car il a toujours dépendu de sa forme pour rester actif.

Aucun footballeur ne se réjouira de cette période d'inactivité à un moment où l'on se prépare physiquement à fournir la meilleure performance, mais encore moins pour un homme qui a déjà la trentaine.