L'avenir de Zirkzee serait du côté de Francfort

Zirkzee a fait sensation il y a quelques mois en remplaçant Lewandowski à l'Hoffenheim. L'espoir bavarois s'est montré très prometteur et a clairement montré qu'une grande partie de l'avenir du football lui appartient.

Cependant, son entraîneur Flick a très peu compté sur lui depuis le début de saison. C'est pourquoi, selon divers médias allemands, le Bayern Munich cherche une issue pour son joueur sous la forme d'un prêt pour poursuivre sa progression.

L'équipe qui a le plus d'opportunités à apporter au joyau est l'Eintracht de Francfort. Il serait prêté au mercato d'hiver, ce qui serait un grand renfort pour une équipe qui cherche des places européennes.

Le possible départ de Zirkzee serait marqué par sa faible participation. Jusqu'à présent, il n'a disputé que cinq matches et n'a été titulaire que dans un seul d'entre eux. Avec 102 minutes disputées, l'attaquant doit jouer plus pour poursuivre sa progression.

L'attaquant est arrivé chez les jeunes du Bayern en 2017-18 en provenance de Feyenoord. Il est l'une des perles du centre de formation bavarois, et le club a besoin qu'il explose dans une autre équipe pour acquérir de l'expérience.