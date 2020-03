L'avertissement de Peter Crouch Ã  Liverpool pour la Champions League

La Champions League revient la semaine prochaine, et avec elle le choc du match retour entre l'Atlético et Liverpool. Et tous les regards seront braqués vers Anfield : le champion en titre va-t-il se faire éliminer ?

Peter Crouch, dans les colonnes du 'Daily Mail', a parlé de son expérience sous les couleurs Rouges, quand il a subi l'élimination contre Benfica.

"On avait perdu un match compliqué 1-0, et on avait la sensation de pouvoir remonter le score au match retour. Au final, la magie d'Anfield n'a pas marché, le Benfica est venu nous battre 0-2 et on a pas pu conserver notre titre de 2005."

L'ancien attaquant a été très clair sur le fait que Liverpool allait avoir besoin de bien plus qu'Anfield pour renverser la situation. Surtout depuis la 'crise' que traverse les protégés de Klopp depuis quelques matchs.

"Je vois quelques similitudes avec la visite de l'Atlético la semaine prochaine. L'Atlético me met mal à l'aise, surtout après avoir appris qu'Alisson était blessé. Il faut espérer que Liverpool sera à la hauteur, mais ils ont besoin de plus que de l'atmosphère d'Anfield", a-t-il conclu.