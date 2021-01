L'avis de Pablo Sarabia sur Mauricio Pochettino

En marge de la victoire 3-0 contre Brest ce samedi, l'espagnol Pablo Sarabia s'est exprimé au micro de 'Canal+' sur le nouvel entraîneur parisien, Mauricio Pochettino.

"Quel est le style Mauricio Pochettino ? Il veut que l’on ait beaucoup le ballon. Qu’on change beaucoup d’un côté à l’autre pour essayer de créer du danger pour nos adversaires. Il y a beaucoup de pressing, très haut. C’est très important de capter toutes les idées du coach pour essayer de faire le mieux possible. Des changements au quotidien ? Il y a des choses qui restent les mêmes mais évidemment, beaucoup de choses sont également très différentes. On doit travailler puisqu’il y a beaucoup de nouvelles choses. On va essayer de faire le maximum " a expliqué Sarabia.