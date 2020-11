L'effectif du Dynamo Bucarest au bord de la grève

En arrivant au club, la nouvelle direction du Dynamo Bucarest avait promis de régler les problèmes financiers du club. Mais en réalité, les dettes du club ne font que grimper.

Les supporters avaient même réussi à éviter la faillite en recueillant 360 000 euros, qu'ils ont donné au club en l'échange de 10% des parts du club. Après ce coup de force, les joueurs avaient décidé de recommencer à travailler.

Bien qu'il y ait eu 14 signatures cet été ainsi que des recrutements de staff, la plupart n'ont jamais été payés.

'AS' rapporte que les joueurs ont décidé de ne plus participer à la compétition, alors même qu'ils sont avant-derniers au classement. Les conditions d'entrainement et le manque de moyens handicape l'équipe au quotidien.ç