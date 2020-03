Les grands moments de Michel Hidalgo

"Monsieur Foote, vous êtes un salaud !"

Bulgarie-France (2-2), 9 octobre 1976 à Sofia

Hidalgo n'est pas la vedette de son premier match de compétition à la tête des Bleus, après quatre amicaux. Il cède la scène à Thierry Roland, le commentateur, pour une insulte passée à la postérité, à l'adresse de l'arbitre écossais, Ian Foote, coupable, notamment, d'avoir généreusement sifflé un penalty contre les Français dans les dernières minutes, pour une faute douteuse de Maxime Bossis sur Hristo Bonev. L'attaquant bulgare ratera le pénalty, et les Bleus iront au Mondial argentin, après douze ans d'absence de la scène internationale, celle dont Hidalgo rêvait de brûler les planches.

Le coup franc de Platini

France-Pays-Bas (2-0), 18 novembre 1981 à Paris

D'un coup franc direct, Michel Platini libère les Bleus, qui devaient impérativement battre les "Oranje" pour continuer à croire au Mondial-1982. Des coups francs, "Platoche" en a mis d'autres sous le magistère d'Hidalgo, notamment dès sa première cape, qui est aussi le premier match du nouveau sélectionneur. Le jeune Nancéien avait ouvert le score contre la Tchécoslovaquie (2-2) en disant d'autorité au capitaine Henri Michel de lui glisser le ballon...

L'émir du Koweït

France-Koweït (4-1), 21 juin 1982 à Valladolid

Hidalgo en short et maillot aux bandes ciel et blanc face aux uniformes beige de la police espagnole: c'est l'image la plus insolite de sa carrière en Bleu. Le coach est fou furieux de l'annulation d'un but d'Alain Giresse par l'arbitre, après intervention du frère de l'émir du Koweït, descendu... sur la pelouse pour demander à ses joueurs de la quitter si le but n'est pas refusé. C'est une des rares images d'Hidalgo perdant son sang-froid, prêt à en venir aux mains et retenu par les forces de l'ordre. La France s'imposera, et ira jusqu'en demi-finales...

La nuit de Séville

Allemagne-France (3-3 a.p. 4 t.a.b. à 3), 8 juillet 1982 à Séville

... Pour y verser des torrents de larmes. "C'est mon souvenir d'entraîneur le plus fort. De très loin", a raconté Hidalgo, qui a toujours resservi patiemment à ses interlocuteurs ce conte horrifique qu'on lui redemandait sans cesse. Les Bleus se voyaient "déjà en finale" après avoir mené 3-1 dans la prolongation, et ont fini en larmes "comme des élèves de maternelle oubliés par leur mère". "En quelques minutes, on est passé du rêve au cauchemar", se souvenait Hidalgo. Il a aussi raconté comment il a fallu mettre des joueurs tout habillés sous la douche, avec des dirigeants, une heure après la défaite. "On ne méritait tellement pas de perdre", rageait-il.

La revanche sur le destin

France-Portugal (3-2 a.p.), 23 juin 1984 à Marseille

Mais cette insoutenable défaite a servi de leçon aux Bleus, "à chaque match, assurait Hidalgo. Il ne s'est pas passé un instant sans qu'on y pense" tout au long de l'Euro-1984 à domicile, son triomphe et celui de Platini, son homme-lige (9 buts en cinq matches). Cette fois, en demi-finales, les Bleus vont forcer leur destin dans la prolongation au lieu de s'effondrer. Menés 2-1 à cinq minutes de la fin, ils égalisent par Jean-François Domergue (115e) et s'imposent sur deux actions immortelles: un rush saignant de Jean Tigana, une feinte de tir de Platini (119e) avant de faire pleurer, à leur tour, les Portugais.

L'apothéose européenne

France-Espagne 2-0, 27 juin 1984 à Paris

Hidalgo offre à la France sa première grande victoire internationale en gagnant l'Euro-1984 au Parc des princes, et parachève la revanche de Séville: le gardien allemand Harald Schumacher qui avait fait si mal aux Bleus et à Patrick Battiston, pour un geste affreux impuni, a laissé la place au portier espagnol Luis Arconada, qui laisse filer le ballon sous son ventre sur un... coup franc de Platini. La boucle est bouclée, et la dernière image d'Hidalgo sélectionneur est un triomphe romain sur les épaules de ses joueurs.