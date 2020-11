L'émouvant échange entre Messi et Mascherano

Gago puis Mascherano ont successivement annoncé leur retraite, et si les supporters argentins ont rapidement réagi après ses deux annonces, Lionel Messi, qui a évolué aux côtés des deux joueurs a également tenu à leur adresser un message.

Et les premiers mots du numéro 10 argetin ont été destiné à Fernando Gago, footballeur dont la carrière aurait pu prendre une autre tournure sans les blessures : "Deux personnes avec lesquelles j'ai vécu et passé beaucoup de bon moments quittent le football et je voudrais profiter de cette occasion pour les saluer", écrivait aujourd'hui la Pulga sur son compte Instagram".

"Mon cher Fer, j'espère que tout se passe bien pour toi. Cela fait 17 ans que nous nous sommes rencontrés... Ce fut un plaisir d'avoir partagé le vestiaire avec toi en sélection nationale mais aussi de t'avoir affronté. J'espère que tout se passera bien et que tu pourras continuer à réaliser tes rêves", a-t-il d'abord déclaré à l'intention de Gago.

También, Leo Messi le dedicó unas palabras a Fernando Gago, que la semana pasada también anunció el fin de su carrera profesional. pic.twitter.com/ZteMylU1Ug — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2020

Le joueur du Barça s'est ensuite adressé à Mascherano. "Et que dire de Masche, tant d'années passées ensemble, se voyant chaque jour et partageant tant de choses... Nous avons vécu des moments très heureux et aussi des moments difficiles sur le terrain, tant en Argentine qu'à Barcelone. Tu nous manques depuis que tu es parti, et je te souhaite à toi et à ta famille tout le bonheur possible", a-t-il déclaré.

"Tant que tu continues, nous serons tous heureux", lui a répondu Mascherano.