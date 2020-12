L'émouvant hommage de Didier Drogba à Diego Maradona

Mercredi 25 novembre, le coeur du Pibe de Oro s'est arrêté net, à l'âge de 60 ans. Une triste nouvelle qui a provoqué une onde de choc dans le monde du sport.

Didier Drogba, très touché par la disparition de son idole, a publié une lettre d'adieu à Maradona, reprise par 'France Football'.

"En 2008, j'ai failli te croiser pour de bon, mais tu avais choisi la période de la CAN pour venir faire une visite chez les Blues ! Quand j'ai su que tu avais pu rencontrer tous mes coéquipiers pendant que j'étais au Ghana, j'étais fou ! Je crois avoir insulté la terre entière. Finalement, j'ai pu te croiser en 2018, à l'occasion de la Coupe du monde, confie l'Ivoirien. Je n'ai pas peur de dire que c'était le plus beau jour de ma carrière de footballeur. Je me souviendrai toujours que tu m'as embrassé et que tu m'as dit : 'Drogba, una bomba !' Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je ne touchais plus terre. Et j'ai mis du temps avant de redescendre. C'était un peu mon Ballon d'Or à moi..."

"Ces dernières années, j'avais bien sûr de la peine en te voyant. J'ai cru deviner de la tristesse et des regrets dans ton regard souvent perdu. C'est dingue, car je ne t'ai parlé qu'une dizaine de secondes et j'ai, malgré tout, l'impression de te connaître si bien. Maintenant, il va falloir apprendre à aimer le foot sans toi. C'est comme continuer à aimer la vie après la disparition d'un être cher. Forcément que c'est possible, mais ça va prendre du temps. Adieu Diego, je t'aimais tant", conclut l'ex-Marseillais.