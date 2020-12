L'équipe qui a perdu le plus depuis le début de la pandémie

Entre le mois de mai et le mois de juin, le football a repris dans quatre des cinq plus grands championnats européens, et certaines équipes sont sorties plus gagnantes que d'autres depuis le retour sur les pelouses.

Si des équipes comme le Milan AC se sont montrées impressionnantes après le premier confinement en Europe, Schalke fait partie de celles qui ont sombré.

Schalke est d'ailleurs l'équipe qui a perdu le plus de matchs depuis la reprise du football dans les plus grands championnats d'Europe, qui a eu lieu en mai en Bundesliga.

En 18 matchs de championnat, Schalke n'en a pas gagné un seul. 18 matchs, 13 défaites, 5 matchs nuls. C'est le triste bilan de l'équipe allemande, qui a encaissé 55 buts contre 11 buts marqués sur cette période.

Schalke s'était fait peur en fin de saison passée et s'était rapproché dangereusement de la zone de relégation avant de finalement se sauver. Cette saison, les Allemands sont logiquement lanterne rouge de Bundesliga, avec 3 points pris en 9 journées.