"L'erreur de Diakhaby est difficile à accepter"

Alors que Valence avait trouvé la solution en fin de rencontre pour ouvrir le score, Mouctar Diakhaby a réalisé l'erreur de trop dans le temps additionnel, offrant un penalty à Levante, transformé par Melero.

Pourtant en supériorité numérique depuis la 74e minute, Valence n'a pas réussi à remporter son match de reprise de Liga, laissant échapper des points bêtement dans la course à la Ligue des champions.

Et l'entraîneur de Valence, Albert Celades, s'est montré remonté contre Diakhaby, qui a provoqué le penalty dans le temps additionnel. Une erreur difficile à accepter pour les Che.

""Quand il commet des erreurs, comme avant la coupure et aujourd'hui, c'est difficile à accepter. Ça nous a coûté des points, des places au classement. Il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Espérons que ça ne se reproduise plus", a-t-il lâché après la rencontre.