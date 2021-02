L'Espagne continue de douter de Joao FÃ©lix

L'Atletico Madrid a été battu (0-1) par Chelsea ce mardi et est désormais désavantagé pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

La performances de João Félix, lancé en attaque aux côtés de Luis Suárez, a mérité l'attention de la presse madrilène. Chez 'Marca', on peut lire que "João Félix doit changer l'Atlético en Ligue des champion. Chaque fois que le ballon l'atteint, il le perd et ne parvient pas à s'offrir un tir. Le club a besoin de quelque chose en plus pour être décisif." L'analyse par 'AS' du jeu de João Félix n'était guère plus flatteuse: "Un match compliqué pour le Portugais, qui a couru plusieurs minutes derrière le ballon dans un modèle de jeu dans lequel il se sent mal à l'aise. Lorsque l'Atletico a essayé de construire l'attaque pour lui, il avait du mal à recevoir le ballon et à se tourner vers le jeu. En seconde période, il a essayé de montrer ses qualité notamment vec un coup de ciseaux dans la surface. Il a obtenu des fautes comme sur les cartons jaunes de Mount et Jorginho mais a très peu participé."