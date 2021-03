L'Espagne intraitable à domicile en éliminatoires de Coupe du monde

L'Espagne commencera ce jeudi sa route vers Qatar 2022 contre la Grèce à Grenade. Les Grecs, malgré leurs récents mauvais résultats, ont toujours été une équipe difficile à manœuvrer pour la Roja, une équipe presque infaillible dans les phases de qualification.

Depuis 1993, sous la direction de Javier Clemente, l'Espagne n'a plus perdu un seul match de qualification. C'était au Danemark, pour la Coupe du monde 1994, et les Espagnols se sont rachetés lors d'un match épique contre les Danois à Séville pour atteindre les phases finales en Amérique du Nord.

La force de la Roja à domicile est évidente. L'équipe nationale a passé deux ans sans encaisser de but sur le sol espagnol, avec un bilan de 30-0 que beaucoup d'autres pays aimeraient avoir.

Et en parlant de records épiques, que dire du record que l'Espagne partage avec le Brésil et l'Italie ? Aucun de ces trois pays n'a jamais perdu à domicile en éliminatoires de la Coupe du monde.

Même sur la route de la Coupe du monde 1974, que l'Espagne a perdue, la "Furie espagnole" de l'époque n'a pas perdu à domicile. Par deux fois, en 1986 et 2002, et en 1998 et 2002, l'Allemagne et l'Angleterre ont perdu, tandis que la France a concédé quatre défaites, la dernière en 2014.