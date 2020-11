L'Espagne n'a pas encaissé de but à domicile depuis plus d'un an et demi

La sélection espagnole, qui doit battre l'Allemagne à Séville mardi pour atteindre le Final 4 de la Ligue des Nations, est sur une série de six matches sans encaisser de but à domicile.

Le match nul concédé en Suisse (1-1) et la victoire de la Mannschaft contre l'Ukraine (3-1) obligent les hommes de Luis Enrique à gagner pour ne pas échouer, comme lors de la première édition, aux portes du tournoi final.

L'Espagne n'a pas encaissé de but à domicile depuis le pénalty du Norvégien Joshua King lors du match de qualification à l'Euro à Mestalla le 23 mars 2019, où la Roja s'est imposée 2-1 grâce à des buts de Rodrigo Moreno et Sergio Ramos.

Depuis, l'équipe nationale a disputé six matches à domicile pour autant de clean sheets. En phase de qualification pour l'Euro, ils ont battu la Suède (3-0), les îles Féroé (4-0), Malte (7-0) et la Roumanie (5-0). En Ligue des Nations cette année, ils se sont défaits de l'Ukraine (4-0) et de la Suisse (1-0).

Il est intéressant de noter que la dernière défaite à domicile de l'Espagne a eu lieu à Séville, mais au stade Benito Villamarin le 15 octobre 2018 contre l'Angleterre en Ligue des Nations. Ce résultat, ainsi que la défaite 3-2 en Croatie, avait exclu l'équipe de Luis Enrique du Final 4, alors qu'elle semblait avoir toutes les cartes en main après avoir gagné à Wembley (1-2) et face aux Croates au stade Martinez Valero d'Elche (6-0).

Ce jour-là, l'équipe anglaise a livré un récital en contre et a scellé sa victoire en première période grâce à un doublé de Raheem Sterling et un but de Marcus Rashford. En deuxième période, l'Espagne est passée tout près de recoller au score grâce à des buts de Paco Alcácer et Sergio Ramos.