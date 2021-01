L'Espagnol Fernando Llorente quitte Naples pour l'Udinese

L'ex-attaquant de l'Athletic Bilbao, de la Juventus et de Tottenham, qui aura 36 ans fin février, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022, a annoncé le club de Serie A, actuellement 14e du championnat.

Champion du monde 2010 et champion d'Europe 2012 avec l'Espagne, Llorente n'a que très peu joué cette saison à Naples (cinq apparitions, aucune titularisation). Il était arrivé en 2019 dans le club du sud de l'Italie.

"J'ai hâte de pouvoir me mettre au service de l'équipe et de l'entraîneur et de donner le meilleur de moi-même", a indiqué l'Espagnol, cité sur le site de l'Udinese.

"Je sais que le classement actuel ne reflète pas la valeur du groupe mais je suis certain que le travail en cours va nous permettre d'atteindre nos objectifs", a-t-il ajouté, se disant par ailleurs "très content" de retrouver à ses côtés le milieu argentin Roberto Pereyra, "un grand ami et un grand joueur" qu'il a déjà côtoyé à la Juventus lors de la saison 2014-15.

Llorente va renforcer le secteur offensif de l'Udinese après le départ mardi de l'Italien Kevin Lasagna, 28 ans, pour l'Hellas Vérone.