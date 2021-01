Alassane Pléa, auteur d'une excellente saison avec le Borussia Mönchengladbach, a affiché ses objectifs pour cette nouvelle année dans le 'RMC Football Show' ce samedi.

"L’Euro est un objectif, comme pour tous les joueurs. Je sais que je suis regardé par Didier, qu’il regarde nos performances. Je suis dans les petits papiers. Je sais que c’est à moi de faire plus et d'être plus décisif. L’Euro passera par de bonnes performances", a-t-il reconnu.

L'ex-Niçois a honoré sa première et seule sélection le 20 novembre 2018 contre l'Uruguay. Il cartonne cette saison en Ligue des Champions où il s'illustre avec cinq buts en six matchs.