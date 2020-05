L'explication au grand exploit de l'Inter Milan de Mourinho

L'Inter Milan a surpris le monde du football en remportant la Ligue des champions en 2010. Cette année-là, les joueurs du FC Barcelone et du Bayern ont vu l'Inter de Mou réaliser l'impensable.

Marco Branca, qui était le directeur sportif de cette grande équipe, a donné la clé du succès dans une interview accordée à 'TMW'.

"La clé des victoires de cette époque est simple. Nous avions recruté des joueurs remontés et motivés parce qu'ils étaient indésirables. Il y a eu un grand renouveau", a-t-il déclaré à propos de l'arrivée de Samuel Eto'o, que Pep Guardiola a remplacé par Zlatan Ibrahimovic, et de Wesley Sneijder, qui est parti du Real Madrid.

Ils ne sont pas les seuls à avoir signé l'Inter, qui a également fait appel au défenseur central du Bayern Lucio et à d'autres stars comme Diego Milito, Thiago Motta et Gordan Pandev, qui brillaient dans l'élite football italien depuis un certain temps mais qui n'avaient pas eu la chance de connaître un grand succès.