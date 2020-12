L'hommage de Messi à Maradona, un coup de pub innatendu

L'énorme héritage laissé par Maradona sur le plan sportif et social a encore un potentiel économique énorme, même après sa mort. La preuve en a été faite dimanche dernier, lorsque l'Argentin Lionel Messi a dédié son but contre Osasuna en enlevant son maillot pour laisser apparaître celui de Diego Maradona lors de son passage à Newell's Old Boys.

Le port de ce maillot, conçu par Adidas et sponsorisé par Yamaha, a eu un impact médiatique énorme qui a également surpris la marque japonaise.

"On ne peut pas calculer en argent ce qu'aurait coûté une action comme celle de Messi, car il aurait été impossible de la financer. En fait, la meilleure des choses reste la spontanéité de Messi et c'est un véritable 'Branded content' pour Yamaha, car ce n'est pas une action publicitaire recherchée, mais le logo fait partie de ce maillot par hasard", ont déclaré des sources de la marque japonaise pour 'EFE'.

Newell's Old Boys a également mis en vente des répliques du maillot que Diego Maradona portait en 1993 lorsqu'il jouait pour le club.