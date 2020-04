Si Radomir Antic avait passé bien plus de temps à l'Atlético Madrid, l'entraîneur était aussi passé par le Real Madrid pendant un peu plus d'une saison et était une légende en Liga.

L’un des coaches les plus emblématiques de la Liga nous a quitté en ce début de semaine, et le Real Madrid a souhaité rendre hommage à son ancien entraîneur.