L'honnêteté d'Arteta a encouragé Aubameyang à signer un nouveau contrat.

Après plusieurs mois de spéculations, Aubameyang et Arsenal sont tombés d'accord sur une prolongation de contrat de 3 ans, qui fait de lui le plus gros salaire du club. Dans un interview sur le site officiel du club avec Ian Wright, il s'est exprimé sur l'importance des paroles de son entraineur dans son choix :

" Cela faisait un an que je réfléchissais. J'ai parlé avec Mikel et il a su me donner une vision très claire du club et du rôle que j'avais à y jouer. Il a été très honnête avec moi et c'est ce que j'aime chez lui. Il m'a dit que je pouvais partir pour essayer de gagner des titres ailleurs, ou alors rester ici et devenir une légende. Cette phrase a tout changé pour moi."

Conscient de son statut au club, Aubameyang est maintenant prêt à mener les Gunners là où ils le méritent : au niveau des meilleures équipes anglaises et europénnes.