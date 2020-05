L'idée de jouer sur terrain neutre en Premier League prend du plomb dans l'aile

La Premier League et les clubs ont décidé cette semaine de reprendre la compétition le 17 juin, avec la tenue des matches entre Aston Villa et Sheffield United et Manchester City et Arsenal.

"L'ambition de la Premier League est de réaliser tous les matches restants à domicile et à l'extérieur, où ce sera possible', a expliqué la Premier League dans un communiqué.

L'organisme a affirmé qu'il travaille avec les clubs pour s'assurer que les risques soient identifiés et minimisés, avec l'aide de la police locale et nationale.

La Premier League envisageait de faire jouer Liverpool sur terrain neutre pour éviter des agglomérations en dehors du stade.

"Les conversations avec la Police ont été positives et se poursuivent. Nous sommes prêts pour affronter n'importe quel scénario et nous avons un plan de contingence sur terrain neutre préparé", a affirmé la Premier League.