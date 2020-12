L'influence de Bruno Fernandes sur United en une stat'

Il s'est aujourd'hui imposé comme le métronome des Red Devils, débarqué en début d'année à Manchester United en provenance du Sporting Portugal, Bruno Fernandes est l'élément indispensable du onze de Solskjaer.

Encore aujourd'hui, le Portugais s'est montré décisif, offrant une passe décisive à Paul Pogba, permettant à United d'égaliser face à West Ham.

L'international portugais est incontournable. Il régule le jeu mancunien mais est également le joueur le plus décisif de l'équipe.

En effet, depuis ses débuts en février dernier, Fernandes est directement impliqué dans 36 buts pour son équipe, et ce en 38 matchs. Personne ne fait mieux en Premier League.

36 - Since his debut in February, Bruno Fernandes has been directly involved in 36 goals in 38 games in all competitions for Man Utd (22 goals, 14 assists) – five more than any other Premier League player in this period. Influential. pic.twitter.com/mSRpJbd0fn