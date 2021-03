L'impressionante précision de Martin Odegaard

Précision, efficacité, élégance. Odegaard possède ces qualités et elles lui valent non seulement des éloges de toutes parts, mais elles incitent la direction d'Arsenal à envisager de le garder à long terme. Prêté par le Real Madrid en Premier League, BeSoccer Pro s'est demandé ce qui le fait briller autant.

L'aspect clé est la précision de ses passes. Depuis qu'il est chez les Gunners, Odegaard a effectué 448 passes avec un taux de réussite de 92%. Pour comprendre à quel point cette moyenne est élevée, il suffit de regarder Toni Kroos, bien connu pour sa domination dans ce domaine du jeu, qui se situe actuellement à 93%. Cela dit, l'Allemand a réalisé 2 907 passes depuis le début de la saison, et ces 93 % devraient être soulignés en rouge.

Pour en revenir au Norvégien, comment traduit-il ses qualités de passeur sur le terrain ? Il a tendance à se positionner à droite, mais jamais trop près de la ligne, ni du centre, pour donner des options aux combinaisons qui viennent du jeu de Mikel Arteta et il le fait avec beaucoup de qualité.

Cette contribution est très importante pour Arsenal. Odegaard doit encore ajouter des passes décisives et n'en compte que 5 (des passes qui facilitent le tir d'un coéquipier), mais le fait que le ballon circule dans sa zone signifie une continuité dans le jeu et de multiples options pour construire une attaque dangereuse.

En réduisant l'échantillon, il devient encore plus évident que le Norvégien est un spécialiste de la passe, et plus particulièrement de la passe courte. Il n'a fait que 9 passes longues depuis le début de la saison et manque également de centres ou de tirs au but, bien qu'il ait déjà marqué 2 buts.

Ses statistiques de dribbles (47 % de réussite) méritent une mention spéciale. Il est fréquent de le voir esquiver les adversaires qui tentent de lui prendre la possession du ballon au milieu du terrain et, bien que ses slaloms ne soient généralement pas réussis, il n'a pas cessé de les tenter, ce qui témoigne de son courage. S'il peut également améliorer sa finition, il sera beaucoup plus complet.