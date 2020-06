L'incroyable intervention de Koundé sur le coup franc de Messi !

Barcelone s'est déplacé à Séville lors de la 30e journée de la Liga. Les culés savent que ce match face aux Andalous peut être l'un des plus difficiles dans la dernière ligne droite du championnat.

L'équipe de Quique Setién a essayé de prendre rapidement l'avantage, mais l'équipe de Julen Lopetegui a défendu comme elle a pu pendant les premières minutes du match.

Leo Messi dépose le coup franc par-dessus le mur d'un missile du gauche et Jules Koundé s'envole devant sa ligne de but et détourne le ballon de son chemin !