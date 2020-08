L'incroyable statistique de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane est un entraîneur spécial, et encore plus lorsque l'on parle de Ligue des champions. L'entraîneur français a déjà remporté trois fois la compétition continentale avec le Real Madrid.

C'est déjà une fois de plus que son adversaire du soir, Pep Guardiola. Pourtant, l'entraîneur catalan de Manchester City compte bien plus de participations à la compétition européenne que le Français.

Le coach madrilène détient d'ailleurs une statistique impressionnante en compétition européenne puisqu'il n'a jamais perdu un tour de la phase finale, lui qui a remporté les trois seules éditions de la compétition qu'il a jouée pour le moment.

Mais le Real Madrid n'est pas en ballotage favorable cette année. Après une défaite à la maison lors du huitième de finale aller contre Manchester City, le Real Madrid est menacé par une élimination aux portes du Final 8.

Zidane n'a perdu que 6 matches en 40 disputés en Champions League et devra à tout prix remporter celui de ce soir pour que son équipe décroche un billet pour les quarts de finale, et pour écrire un peu plus son histoire européenne.