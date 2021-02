La mise en garde de Verratti après la défaite

Le PSG est vite redescendu sur terre après sa victoire en Ligue des champions contre le Barça, et s'est à nouveau incliné face à un gros en championnat ce dimanche soir au Parc des Princes.

Marco Verratti, remplaçant et entré en jeu après le second but monégasque, a analysé la défaite des Parisiens contre Monaco.

"Ce sont des matchs qu'il faut gagner parce que là on commence à perdre beaucoup d'opportunités pour gagner le titre", a commencé Marco Verratti au micro de 'Canal+' après la défaite au Parc des Princes.

Le joueur a tenu à mettre en garde son équipe : "Les autres équipes avancent. Il faut féliciter Monaco mais il faut aussi faire notre mea-culpa. On a pris un but après 5 minutes, et on a pris un autre but après 5 minutes en deuxième période, ça ne peut pas arriver."

"Je ne sais pas quelle est l'explication mais il faut dire qu'en France il y a de grandes équipes. Ce n'est pas parce qu'on joue bien en Ligue des champions qu'ici ça va être simple. C'est normal. Pour gagner il faut mériter et jouer à 100% sinon on ne gagne pas", a-t-il ajouté.

Le Paris Saint-Germain termine la 26e journée à la troisième place du classement, à un point de Lyon, et quatre de Lille. Les Monégasques reviennent ainsi à deux points de son adversaire du soir, et du podium.