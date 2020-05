L'Inter dit oui à Umtiti, mais sous conditions

Le départ de Lautaro Martinez semble se rapprocher. Son arrivée au Camp Nou est de plus en plus probable, mais le Barça doit inclure des joueurs. Samuel Umtiti pourrait débloquer la situation entre l'Inter et le FC Barcelone.

En Italie, les médias affirment que les Intéristes sont de plus en plus ouverts à la venue du défenseur central français, pour faire baisser le prix de l'Argentin. Cependant, les Nerazzurri veulent imposer leurs conditions.

L'Inter, en principe, ne serait prêt à faire venir le Français sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et cela pourrait ne pas être du goût du Barça, qui réclamerait 50 millions d'euros.

Les deux parties doivent céder du terrain si elles veulent s'entendre, et ce devrait être le cas. Le prix d'Umtiti devrait baisser, mais les Catalans allégeraient leur masse salariale.

Bien entendu, le Français devra donner son accord pour quitter le Camp Nou et rejoindre Giuseppe Meazza.