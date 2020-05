L'Inter espÃ¨re toucher 180 millions d'euros avec Icardi et Lautaro

L'Inter espère toucher 180 millions d'euros avec Icardi et Lautaro. AFP

L'Inter Milan semble s'être fait à l'idée qu'il ne pourra pas compter sur Mauro Icardi et Lautaro Martinez la saison prochaine. Le premier est indésirable à Giuseppe Meazza, mais le second est plus surprenant. Le club espère toucher la somme de 180 millions d'euros grâce aux ventes des deux joueurs.