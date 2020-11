L'Inter Milan ciblerait Wijnaldum et Rodrigo de Paul

L'une des priorités d'Antonio Conte à l'Inter Milan est de renforcer son milieu de terrain. Cet été, un nom revenait sans cesse : N'Golo Kanté. Mais ce dernier n'a pas l'intention de quitter Stamford Bridge.

Selon les informations de 'Corriere dello Sport', le coach des Nerazzurri se serait alors tourné vers deux autres pistes qui semblent plus accessibles : Georginio Wijnaldum et Rodrigo De Paul.

Le premier, ciblé également par le FC Barcelone, est en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, et pourrait ainsi s'engager avec le club de son choix dès janvier. Le second, qui évolue à l'Udinese, a une clause libératoire fixée entre 30 et 35 millions d'euros.

Eriksen, qui a rejoint l'Inter en janvier dernier pour remplir ce rôle, n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif de Conte et devrait quitter l'équipe dès cet hiver.