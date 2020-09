L'Inter Milan présente son nouveau maillot third

Quand vous voyez le nouveau maillot third de l'Inter Milan, quel joueur vous vient à l'esprit ? Ronaldo El Fenomeno, n'est-ce pas ?

Avec cette nouvelle tunique, la marque à la virgule nous fait voyager dans le temps, plus précisément à la saison 1997/98, quand la formation lombarde portait un maillot semblable avec des rayures horizontales noires et argentées. Comme on peut le noter, le logo figure également en position centrale du maillot, comme celui porté dans les années 1990.

Alors, vous aimez ?